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İzmir'de gece kulübünde yakalanan kişiden tepki: Adam mı öldürdük?

'ta açık olan ve eğlence yapılan gece kulübüne polis tarafından yapılan baskında koronavirüs tedbirlerine uymayan 23 kişiye 144 bin 900 TL ceza kesildi.İşlem yapılan bir kişi ise gazetecilere "Neden çekiyorsun, adam mı öldürdük?" diye tepki gösterdi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 04.03.2021 Güncelleme Tarihi: 04.03.2021
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İzmir'de gece kulübünde yakalanan kişiden tepki: Adam mı öldürdük?

Bölgede devriye görevinde bulunan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, saat 21.10 sıralarında bir gece kulübünün açık olduğu ve içeride müşterilerin olduğunu tespit etti.

Mekana baskın yapan polis, kapalı olması gereken iş yerinin faaliyetine devam ettiğini, içeride bulunan 23 kişinin ise sosyal mesafe kuralına uymayıp, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edildiğini belirledi.

23 kişiye, toplam 144 bin 900 TL para cezası uygulandı. Gözaltına alınan iş yeri sahibi hakkında ise adli işlem başlatıldı.

"ADAM MI ÖLDÜRDÜK?"

Bu arada, hakkında işlem yapılan bir kişi, önlemleri ihlal etmesine rağmen gazetecilere, "Neden çekiyorsun, adam mı öldürdük?" diye tepki gösterdi.

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