03 Mart 2021, Çarşamba
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Son dakika: Kırşehir’de mutant virüs karantinası

Son dakika haberleri... ’de mutant virüs vaksı nedeniyle 2 apartmanda karantina uygulaması başladı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 03.03.2021
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Son dakika: Kırşehir’de mutant virüs karantinası

Alınan karantina kararı Kırşehir Valiliğince kamuoyuna duyuruldu.

Yapılan yazılı açıklamada, salgının yayılımının önüne geçilmesi adına karantina uygulaması yapıldığı belirtilerek "İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan değerlendirme neticesinde Yenice Mahallesi'nde bulunan iki apartmanda ikamet eden bazı vatandaşlarımızın yapılan kontrollerinde mutant Covid-19 vakasına rastlanılması ve bu vatandaşlarla temaslı şahısların bulunması nedeniyle, salgının yayılmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla, bahse konu apartmanlarda karantina tedbiri uygulanması kararlaştırılmıştır." denildi.

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