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Haberler Yaşam Haberleri Meteoroloji'den flaş sağanak yağış uyarısı! İstanbul, Ankara, İzmir 5 günlük hava durumu... Kısıtlamanın kalktığı ilk cumartesi günü hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den flaş sağanak yağış uyarısı! İstanbul, Ankara, İzmir 5 günlük hava durumu... Kısıtlamanın kalktığı ilk cumartesi günü hava nasıl olacak?

'nin yaptığı son dakika uyarısında 'de bu akşamdan itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtınamsı rüzgar ve yer yer kuvvetli yağışın görüleceği belirtildi. 5 günlük hava durumunda yer alan bilgiye göre hafta sonu kısıtlamasının kalktığı ilk cumartesi gününde de Türkiye'nin farklı bölgelerinde sağanak yağış bekleniyor. Peki bu hafta nasıl olacak? Cumartesi günü hava durumu... , , 5 günlük hava durumu...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.03.2021 Güncelleme Tarihi: 02.03.2021
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Meteoroloji'den flaş sağanak yağış uyarısı! İstanbul, Ankara, İzmir 5 günlük hava durumu... Kısıtlamanın kalktığı ilk cumartesi günü hava nasıl olacak?

'de bugün akşam saatlerinden itibaren fırtınamsı rüzgar ve kuvvetli yağış görüleceği tahmin ediliyor.

6. Bölge Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Doğu Akdeniz'de bugün akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtınamsı rüzgar ve yer yer kuvvetli yağışın etkili olacağı öngörülüyor.

Yarın öğleden sonra etkisini kaybetmesi beklenen fırtına ve yağış nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olunması gerekiyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

CUMA

CUMARTESİ

PAZAR

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