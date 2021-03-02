Meteoroloji'den flaş sağanak yağış uyarısı! İstanbul, Ankara, İzmir 5 günlük hava durumu... Kısıtlamanın kalktığı ilk cumartesi günü hava nasıl olacak?
Meteoroloji'nin yaptığı son dakika uyarısında Doğu Akdeniz'de bu akşamdan itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtınamsı rüzgar ve yer yer kuvvetli yağışın görüleceği belirtildi. 5 günlük hava durumunda yer alan bilgiye göre hafta sonu kısıtlamasının kalktığı ilk cumartesi gününde de Türkiye'nin farklı bölgelerinde sağanak yağış bekleniyor. Peki bu hafta hava durumu nasıl olacak? Cumartesi günü hava durumu... İstanbul, Ankara, İzmir 5 günlük hava durumu...
Doğu Akdeniz'de bugün akşam saatlerinden itibaren fırtınamsı rüzgar ve kuvvetli yağış görüleceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Doğu Akdeniz'de bugün akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtınamsı rüzgar ve yer yer kuvvetli yağışın etkili olacağı öngörülüyor.
Yarın öğleden sonra etkisini kaybetmesi beklenen fırtına ve yağış nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olunması gerekiyor.
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