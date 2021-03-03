03 Mart 2021, Çarşamba
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İstanbul'da köprüler neden yeşile büründü? İşte yanıtı

1-7 Mart ve Yeşilay’ın 101. yılı olması sebebiyle, ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri yeşil renk ile aydınlatıldı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 03.03.2021 Güncelleme Tarihi: 03.03.2021
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Bir asra yakın zamandır toplumun bağımlılıklarla ilgili farkındalığını artırmak amacıyla önleyici ve rehabilite edici halk sağlığı ve savunuculuk çalışmalarını yürüten Yeşilay, 1-7 Mart tarihlerinde düzenlenen Yeşilay Haftası'nı Türkiye çapında çeşitli etkinliklerle kutluyor.

Bu kapsamda, İstanbul'un simgelerinden olan Yavuz Sultan Selim (YSS) ve Fatih Sultan Mehmet (FSM) köprüleri akşam saatlerinden itibaren yeşil renk ile aydınlatıldı.

Köprüler yeşil renk ile aydınlatıldı! İşte sebebi KÖPRÜLER YEŞİL RENK İLE AYDINLATILDI! İŞTE SEBEBİ

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