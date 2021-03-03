İstanbul'da köprüler neden yeşile büründü? İşte yanıtı
1-7 Mart Yeşilay Haftası ve Yeşilay’ın 101. yılı olması sebebiyle, Yavuz Sultan Selim ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri yeşil renk ile aydınlatıldı.
YAŞAM İHA
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Bir asra yakın zamandır toplumun bağımlılıklarla ilgili farkındalığını artırmak amacıyla önleyici ve rehabilite edici halk sağlığı ve savunuculuk çalışmalarını yürüten Yeşilay, 1-7 Mart tarihlerinde düzenlenen Yeşilay Haftası'nı Türkiye çapında çeşitli etkinliklerle kutluyor.
Bu kapsamda, İstanbul'un simgelerinden olan Yavuz Sultan Selim (YSS) ve Fatih Sultan Mehmet (FSM) köprüleri akşam saatlerinden itibaren yeşil renk ile aydınlatıldı.