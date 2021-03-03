03 Mart 2021, Çarşamba
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Son dakika: Ankara'da 31 kilo eroin ele geçirildi

Son dakika haberine göre... 'da polisin düzenlediği operasyonda, 31 kilo 200 gram eroin ve 315 gram ecstasy hap ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 03.03.2021
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Son dakika: Ankara'da 31 kilo eroin ele geçirildi

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Altındağ ilçesindeki bir eve operasyon düzenledi.

Operasyonda, 31 kilo 200 gram eroin ve 315 gram ecstasy hap ile bir adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

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