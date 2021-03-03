Ankara’da sağlıkçılara saldırı davasında sanıklara verilen ceza belli oldu

Dosyaya giren evrakların okunmasının ardından tekrar söz verilen sanıklar Soykan Kamay ile Muhammed Devran Özel, maddi durumlarının iyi olmadığını, 'konutu terk etmeme' adli kontrol şartı nedeniyle çalışamadıklarını, zararı karşılayabilmek için çalışmaları gerektiğine belirterek, adli kontrol şartının kaldırılmasını talep etti. Sanık avukatları da zararı karşılayacaklarını beyan ettiklerini, bu nedenle suç vasfının değiştiğini belirterek, tüm sanıklar yönünde adli kontrol hükümlerinin kaldırılması gerektiğini belirtti.