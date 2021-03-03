03 Mart 2021, Çarşamba
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Ankara’da sağlıkçılara saldırı davasında sanıklara verilen ceza belli oldu

'nde sağlık çalışanlarına yönelik saldırıya ilişkin tutuksuz 5 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, 2 sanığın 'konutu terk etmeme' adli kontrol şartını 'haftada bir gün imza atma', 3 sanığın 'haftada bir gün imza atma' adli kontrol şartını da 'Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi çevresine 100 metreden fazla yaklaşmama' adli kontrol şartına çevirdi.

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Giriş Tarihi: 03.03.2021 Güncelleme Tarihi: 03.03.2021
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Ankara’da sağlıkçılara saldırı davasında sanıklara verilen ceza belli oldu

Geçen yıl 21 Eylül'de silahlı kavgada kardeşi Fırat ile birlikte yaralanan , 'nde doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Hastanede ve Ahmet Özel'i görmek isteyen yakınları, hastane çalışanlarına saldırdı. Sağlık çalışanları kapıyı kapatıp, arkasında barikat kurarak korunmaya çalıştı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişiden ve tutuklanırken, , ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

3 Savcının hazırladığı iddianame ile 5 kişi hakkında 'görevi yaptırmamak için direnme' ve 'kamu malına zarar vermek' suçlarından 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sağlıkçıları ziyaret etmişti

'ncü Asliye Ceza Mahkemesi'nce görülen davanın ilk celsesinde sanıklar Soykan Kamay ile Muhammed Devran Özel 'konutu terk etmeme' adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Davanın bugün görülen 2'nci celsesine tutuksuz sanıklar, Muhammed Devran Özel, Soykan Kamay, Yasin Özel ile Fırat Öztaş katılırken, sanık Mehmet Sadık Özel, sağlık problemlerini gerekçe göstererek katılmadı.

Mahkeme, vekilinin olaylar sırasında hastanede meydana gelen hasarın 2 bin TL olduğu yönünde dosyaya rapor sunduğunu belirtti. Söz alan sanık ve avukatları zararı karşılayacaklarını belirtti.

Dosyaya giren evrakların okunmasının ardından tekrar söz verilen sanıklar Soykan Kamay ile Muhammed Devran Özel, maddi durumlarının iyi olmadığını, 'konutu terk etmeme' adli kontrol şartı nedeniyle çalışamadıklarını, zararı karşılayabilmek için çalışmaları gerektiğine belirterek, adli kontrol şartının kaldırılmasını talep etti. Sanık avukatları da zararı karşılayacaklarını beyan ettiklerini, bu nedenle suç vasfının değiştiğini belirterek, tüm sanıklar yönünde adli kontrol hükümlerinin kaldırılması gerektiğini belirtti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Soykan Kamay ile 'in 'konutu terk etmeme' adli kontrol şartını 'haftada bir gün imza atma', diğer 3 sanığın 'haftada bir gün imza atma' adli kontrol şartını da 'Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi çevresine 100 metreden fazla yaklaşmama' adli kontrol şartına çevirerek, duruşmayı erteledi.

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