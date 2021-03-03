İstanbul'da sustalı dehşeti! Afganistan uyruklu şahıs 5 kişiyi bıçakladı özel ekibe yakalandı

Gece ve gündüz devam eden çalışmalar sonucunda görgü şahitlerini de bularak ifadesine başvuran özel ekip, saatlerce güvenlik kamera görüntülerinden şahsın siyah giyimli, içerisinde askeri kamuflaj olan siyah şapka ve yüzünde siyah maske bulunan Afganistan uyruklu bir kişi olduğunu tespit etti. Tespitlerin ardından harekete geçen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 6 kişiyi vahşice yaralayan saldırgan Ahmad Samir H'nin kaldığı yeri de belirledi. Saldırgan, koşarak kaçmaya çalıştığı esnada yaşanan kovalamaca sonucu Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından olayda kullandığı sustalı bıçakla birlikte kıskıvrak yakalandı.