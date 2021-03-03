İstanbul’da taksici gaspı! ‘Telefonu ver, gırtlağını keserim’ dedi 8 saat sonra yakalandı

8 – 10 saat içinde beni arayıp, şahsı yakaladıklarını söylediler. Ben başta il emniyet müdürümüze, ilçe müdürümüze, asayiş büro ekiplerimize hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Olayı gerçekten çok hızlı bir şekilde çözdüler. Şahsı çok hızlı bir şekilde aldılar hemen. Ben bile bu kadarını beklemiyordum. Kendilerini seviyor ve saygı gösteriyoruz" diye konuştu.

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