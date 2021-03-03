Her gün tek tek inceleniyor! Balıklıgöl'de balık ölümleri raporlaştırılıyor

Balıklıgöl'deki balık ölümlerini dijital ortamda kayıt altına aldıklarını ifade eden Balıkçılık Teknoloji Yüksek Mühendisi Mahmut Yüksel, "Balıklıgöl'de her gün rutin kontrollerimiz var. Burada ölüm ve hastalıklarla ilgili, gölün kirliliği ve yem kalitesiyle ilgili çalışmalar yürütüyoruz. Burada yapılan bütün çalışmaların kaydını tutuyoruz. Son 2 yıldır başladığımız bu kayıt olayını, bizden sonra geleceklere kolaylık olsun diye yapıyoruz. Buranın bir geçmiş kaydını tutuyoruz. Bu çalışmalar kapsamında balıkların ölüm tutanaklarını da tutuyoruz. Bu tutanakların istatiksel verileri bizler için çok önemlidir. Acaba ölüm aşırı bir yoğunlukta mı, yoksa rutin ölümler mi noktasında bu çalışmayı başlattık. Geçen yıl verilerine göre 252 balık ölümü gerçekleşti. Ölen balıkların ağırlıkları, yaş durumunu öğrenip bunların fotoğraflarını çekiyoruz. Almış olduğumuz bu kayıtları daha sonra Şanlıurfa Valiliği bünyesinde kurulan komisyona aktarıyoruz" diye konuştu.