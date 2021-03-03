Havva Çöllü'nün son mesajı ortaya çıktı!
Son dakika haberine göre; Konya'da geçen pazar günü intihar eden Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu 2. sınıf öğrencisi Havva Çöllü'nün, Necmettin Erbakan Üniversitesi Mimarlık Bölümü son sınıf öğrencisi olan erkek arkadaşı Yusuf B.'nin ifadesi ortaya çıktı.
Sosyal medyadan tanışıp sevgili olduğu Havva Çöllü ile zaman zaman sorun yaşadıklarını ve olaydan bir gece önce, kendi dairesinde kaldıklarını anlattı. Yusuf B., "Ertesi gün saat 17.00 sıralarında kuzenimle buluşacağımı söyleyip evden ayrıldım. Gece saatlerinde Havva, 'bu beni son görüşün olsaydı ne yapardın?' diye bir mesaj atmış. Mesajı sabah 05.00 sıralarında gördüm. 'Bu ne demek, ne biçim konuşuyorsun, ne demeye çalışıyorsun' yazıp gönderdim.
Ancak mesajlar iletilmedi. Aradım ama telefonu kapalıydı. Uyuduğunu düşünerek bende uyudum. Ertesi gün saat 17.00 sıralarında eve geldim. Kapıyı vurdum açan olmadı. Zorladığımda kilitli olduğunu gördüm. Çatıdan kendi banyomun penceresini kırarak içeri girdim.
Havva'nın iple kendisini doğalgaz borusuna asmış olduğunu gördüm. Olay günü evden çıkarken bir tartışmamız olmadı. Aksine bana sarılıp, kucaklayarak uğurladı. Herhangi bir psikolojik sorunu yoktu. Son zamanlarda biraz soğuk ve depresif bir tavrı vardı" dedi.