Tokat'taki vaka artışlarının sebebi 'cenaze ve düğünler'

Bu şekilde daha belirgin bir mutasyon geçirme riski de var. Bizim burada yapabileceğimiz yine mutasyonun önüne geçmek. Bunun önüne geçmek için de mutlaka vaka sayılarını azaltmak lazım. Çünkü vaka sayısı az oldukça mutasyon oluşma riski de düşecektir. Şöyle düşünelim; bir olay on kez oluyor ise oluşan risk başkadır, 1 milyon kez oluyorsa oluşan risk farklıdır. Biz vaka sayısını düşürdüğümüz takdirde bu çoğalmakta olan virüs riski azalacağı için mutasyonu da bu şekilde önlemiş oluruz. Bize düşen, vaka sayısını önlemek, böylece mutasyonun da önüne geçmiş oluruz" diye konuştu.