02 Mart 2021, Salı
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İstanbul Ataşehir'de fabrika yangını

İstanbul'un Ataşehir ilçesindeki bir mobilya fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri fabrika yangınına kısa sürede müdahale ederken, 2 kişinin yaralandığı açıklandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.03.2021 Güncelleme Tarihi: 02.03.2021
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İstanbul Ataşehir'de yangın çıkan mobilya fabrikasına ekiplerin müdahalesi sürüyor...

Ferhatpaşa Mahallesi Yeditepe Caddesi üzerinde bulunan Doğa Mobilya Fabrikası'nda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.Yangın kısa sürede tüm fabrikayı sardı.

Fabrikayı boşaltan işçiler hemen itfaiyeye haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Öte yandan gelen bilgilere göre, 2 kişi yangında yaralandı.

Fabrikanın yanında bulunan 5 katlı binada yoğun duman nedeniyle boşaltıldı.

İtfaiye ekiplerinin özellikle çatıda devam eden yangına müdahalesi sürüyor.

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