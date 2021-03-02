02 Mart 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Mehmet Kocadon ve eşi yoğun bakımda! Tüm ailenin koronavirüs testi pozitif çıktı

Mehmet Kocadon ve eşi yoğun bakımda! Tüm ailenin koronavirüs testi pozitif çıktı

Belediyesi eski başkanı ile eşi ve 2 kızının testleri pozitif çıkmıştı. Mehmet Kocadon ile eşi , oksijen değerlerinin düşmesi üzerine hastaneye kaldırıldı. Tedavilerinin hastanede devam etmesi uygun bulunan çift, ilçedeki özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 02.03.2021 Güncelleme Tarihi: 02.03.2021
ABONE OL
Mehmet Kocadon ve eşi yoğun bakımda! Tüm ailenin koronavirüs testi pozitif çıktı

Belediyesi eski Başkanı , eşi ile çocukları ve 'un geçen hafta yapılan testleri pozitif çıktı.

Evlerinde karantinaya alınan Kocadon ailesinin yapılan kontrollerinde Mehmet Kocadon ve eşinin oksijen değerlerinde düşme olduğu belirlendi.

Tedavilerinin hastanede devam etmesi uygun bulunan çift, ilçedeki özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

İçişleri Bakanlığından yeni koronavirüs genelgesi! İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN YENİ KORONAVİRÜS GENELGESİ!
İstanbul'un kaderi bu ilçelerde! Harita güncellendi İSTANBUL'UN KADERİ BU İLÇELERDE! HARİTA GÜNCELLENDİ
Şifresi çözüldü! Koronayı ağır geçirenler dikkat ŞİFRESİ ÇÖZÜLDÜ! KORONAYI AĞIR GEÇİRENLER DİKKAT
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ
ANA SAYFA