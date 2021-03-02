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Arnavutköy'de kahvaltı salonu alev alev yandı

'da 'nde bulunan bir kahvaltı salonunda yangın meydana geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri daha da büyümeden söndürdü.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 02.03.2021 Güncelleme Tarihi: 02.03.2021
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Arnavutköy'de kahvaltı salonu alev alev yandı

Yangın, 20.30'da Sazlıbosna Mahallesi, Hadımköy yolu üzerinde bulunan bir kahvaltı salonunda meydana geldi.

Kahvaltı salonundan alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede kahvaltı salonunun bitişiğindeki binanın dış cephesini de saran alevler mahalleliye korku dolu anlar yaşattı.



Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri daha da büyümeden söndürdü. Yangının meydana geldiği kahvaltı salonunda soğutma çalışmalarına devam eden itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini araştırıyor.




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