Dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'na otopark inşaatı! Dağın içinde olacak dışarıdan görünmeyecek

1732 araçlık, yaklaşık 500 tanesi otobüs olmak üzere bir otopark yapıyoruz. Buradan gittiğiniz zaman, otopark olan alanda hiç kimse beton bir yapı ve beton bir manzara görmeyecek. Katlı otopark tamamen dağın içerisine yerleştirilecek. Otoparkta aracınızdan indiğinizde, çıktığınız terasta yaylanın güzelliğini yaşamaya başlıyorsunuz. Yine aynı noktada bulunan ve yaklaşık 100 yıllık bir geçmişi olan termal oteli de yıktık. Burada termal otel inşaatlarımız da başladı.