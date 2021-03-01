Son dakika: Sahte valilerin hedefindeki isim Fatih Terim!

11 İŞ ADAMINI DOLANDIRDIKLARI BELİRLENDİ

Ekipler tarafından Tekirdağ ve İstanbul'da düzenlenen operasyonla 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. İş adamlarını dolandırmaya çalıştıkları belirlenen Ş.U. ve K.Y. isimli iki şahsın ise, 2020 yılının sonundan itibaren telefonla aradıkları Kocaeli, Sakarya, İstanbul, Kahramanmaraş, ve Tekirdağ'daki 11 iş adamından, bağış adı altında 41 bin 600 TL aldıkları belirlendi. Şahısların dolandırdığı iş adamlarından aldıkları paraları ise banka hesaplarına gönderttikleri tespit edildi. Şahısların hesaplarına geçirdikleri paralara savcılık talimatı ile bloke koyuldu.