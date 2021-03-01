01 Mart 2021, Pazartesi
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İstanbul semalarında meteor heyecanı

Trabzon'dan sonra semalarında da meteor heyecanı yaşandı. Birçok vatandaşın görüntülediği o anlar sosyal medyada ilgi gördü. İşte İstanbullulara meteor heyecanı yaşatan görüntüler.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 01.03.2021
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İstanbul semalarında meteor heyecanı

Türkiye'de son günlerde daha çok doğu illerinde görülen meteor bu kez İstanbul semalarında görüldü. Vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile çekilen görüntüler heyecanlı anlar yaşattı.

Türkiye'nin doğu illerinde görülen meteor olayları heyecanlı anlar yaşatıyor. Meteor bu kez İstanbul'dan görüldü.

Birçok vatandaş sosyal medya aracılığıyla gökyüzünde yeşil renkli bir cisim gördüğünü paylaştı.

Görüntülerde hızla giden cismin bir süre sonra kaybolduğu görüldü.

Meteorların doğu illerinden sonra İstanbul'da da görülmesi hem bilim camiasını hem de vatandaşları heyecanlandırdı.

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