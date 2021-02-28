Ankara Gölbaşı'nda vahşet! 20 cansız beden molozlar arasında bulundu

Olayın takipçisi olacaklarını kaydeden Yörük, "Bu hayvanlar sonradan mı getirilip atıldı, o tespit edilecek. Çok üzgünüz, umarım en kısa sürede olayın gerçeğini öğreniriz. Biz hayvanlarımızı sevdiğimiz, koruduğumuz için bu bölgeye koştuk. Ekipler burada, yoğun çalışma var. En kısa sürede sonuçlanacağına inanıyorum." dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN