Türkiye’de yerinde karar dönemi başlıyor! Uzman isimlerden İstanbul için 3 kritik uyarı
Son dakika haberine göre... Türkiye’de bugün itibariyle yerinde karar dönemi başladı. Ve illerin durumuna göre kararlar verilecek. İstanbul için geçtiğimiz hafta başlayan normalleşme tartışmaları gündemdeki tazeliğini koruyor ve nüfus yoğunluğu nedeniyle kararın ilçe ilçe alınması gerektiğine karşı önemli bir fikir ve uyarı daha geldi. 2. doz aşı yaptıranların antikor testi ve misafirlik konusunda uyarılar yapılırken il bazında karar alınması gerektiğini belirten uzmanlar da oldu. İşte son dakika haberinin tüm detayları…
Normalleşme sürecinin eşiğinde olduğumuz koronavirüs ile mücadele döneminde uzmanlardan 3 kritik uyarı geldi. Özellikle İstanbul için geçtiğimiz hafta başlayan normalleşme tartışmaları gündemdeki sıcaklığını korurken nüfusun çokluğu nedeniyle tedbirlerin kaldırılma kararının ilçe ilçe alınması gerektiği fikri ortaya atılmıştı. Ancak buna karşı önemli bir fikir ve uyarı daha geldi.
AŞI YAPTIRANLARA ÖNEMLİ UYARI
2'inci dozdan sonra antikor testi yaptırın: Memorial Şişli Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. M. Servet Alan "2'inci doz aşısından 2 hafta sonra antikor testinizi yaptırabilirsiniz. Aşıya karşı bağışıklık yanıtının oluştuğunu ve antikor düzeyini saptıyor. 'Nasılsa antikor var' diye düşünmeyin tedbirli olun" dedi.
HAFTA SONU KİMSEYE GİTMEYİN
Lütfen hafta sonu yatılı misafirliğe gitmeyin: Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Uğur Arslan "Konya'da son dönemlerde artan vaka sayılarının nedenlerinin başında aile için gerçekleştirilen ev ziyaretleri. Hafta sonu yatılı misafirliğe gidenler var. Lütfen buna bir son verin" dedi.
İSTANBUL'DA NORMALLEŞME İLÇE İLÇE OLURSA BEKLENMEDİK BİR ARTIŞ OLABİLİR
İstanbul'daki artışa dikkat: Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz "İstanbul, ilçeler arası nüfus geçişinin çok olduğu bir yer. Kararlar ilçe bazında değil, il bazında alınmalı. Son bir hafta vaka sayılarında artış var" diye konuştu.
İL OLMASI DAHA İSABETLİ
"İstanbul gerçekten hem iş akışı açısından hem de nüfus hareketliliği açısından farklı bir durumda. İlçeler arası hareketliliği çok fazla olan bir il. Onun için İstanbul'da il bazında kararlar alınmalı. İl pandemi kurulu burada ilçe ilçe de tespit edebiliyor enfeksiyon oranlarını ama bu şekilde çok geçiş olduğu için il bazında değerlenmek daha sağlıklı olur.
KORONAVİRÜS TABLOSUNDA DİKKAT ÇEKEN DETAY
Diğer yandan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, son 24 saatte 109 bin 639 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 424 kişinin testi pozitif çıktı, 66 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 610 oldu. Son 24 saatte 6 bin 511 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 2 milyon 572 bin 234'e yükseldi.
TEST SAYISI NÜFUSUN YARISINA YAKLAŞTI
Test sayısı 33 milyon 175 bin 16'ya ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 701 bin 588, vefat sayısı 28 bin 569, ağır hasta sayısı 1191 oldu.
MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK'TAN AÇIKLAMA
Bir televizyon kanalının canlı yayınında soruları yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, liselerde yapılacak yüz yüze sınavlara, 8 Mart'tan başlamak üzere illerin Kovid-19 vaka sayısı durumuna göre karar verileceğini bildirdi.
"2 MART TÜM İLLER İÇİN GEÇERLİ ANCAK..."
Tüm illerde 2 Mart'ta yüz yüze eğitimin başlayıp başlamayacağına ilişkin soruya Selçuk, "Tüm iller için 2 Mart geçerli. Bu zaten söylenmişti ancak Sağlık Bakanlığının son 7 gün için ortaya çıkaracağı vaka sayıları ve hangi ilde kaç vaka var 100 binde, bunların belirlenmesi ile diyelim ki 'çok yüksek', 'yüksek' riskli iller söz konusu, valiliklerce il hıfzıssıhha kurulu marifetiyle o ilde 2 Mart'ta da açmayabilirler. Çünkü yerinde karar bunu gerektiriyor. Yani 'bizim ilimizde artış çok hızlı, dolayısıyla biz valilik olarak böyle bir tedbiri öngördük' diye böyle tedbir alabilirler." yanıtını verdi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav tarihinde bir ertelemenin söz konusu olup olmayacağına ilişkin soruyu da "Bizim şu anda bir tarihimiz var ve o geçerli, bunun tersine bir şey söylüyor değiliz şu anda. Sınav, ilan edilen tarihte yapılacak ama çok olağanüstü bir durum olduğunda tabii ki değişebilir." şeklinde yanıtladı.
YÖKDİL SINAVI BİR KEZ DAHA ERTELENMEDİ VE GERÇEKLEŞTİ
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Kovid-19 tedbirleri kapsamında 2021'e ertelenen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/2) 41 ilde 47 sınav merkezinde yapıldı. Sınavda Kovid-19 önlemleri alındı.
GÖZLEM ALTINDA TUTULUYORLAR
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD), 28 Şubat Sivil Savunma Günü dolayısıyla yapılan açıklamada, geçen yıl Kovid-19 sürecinde yurt dışından Türkiye'ye gelen 79 bin 228 vatandaşın, 77 ildeki 169 yurtta AFAD koordinasyonunda misafir edildiği belirtildi.
Açıklamada, halen ülke genelinde uygulanan Kovid-19 tedbirleri kapsamında toplam 114 KYK öğrenci yurdunda 26 bin 337 odanın hazır tutulduğu ifade edilerek, an itibarıyla kullanılan 74 yurttaki 2 bin 631 odada, 2 bin 644 kişinin gözlem altında bulunduğu bildirildi.
DENETİMLER SIKILAŞTIRILDI
Ülke genelinde hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle güvenlik güçleri, kontrol noktalarında denetim yaptı, sürücülerin izin belgelerini kontrol etti.
Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, illerde sokak ve caddelerin büyük oranda boş kaldığı gözlendi.
Antalya'da da yoğun kullanılan cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı ancak kısıtlamadan muaf turistler, güneşli havayı fırsat bilerek, dünyaca ünlü Konyaaltı ve Lara sahillerinde yürüyüş yaptı. Bazı turistler denize girmenin keyfini çıkardı.
CEZA İŞLEMLERİ DEVAM
İstanbul Silivri'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadıkları belirlenen 14 kişiye, 64 bin 598 lira ceza uygulandı.
Adana'daki denetimlerde, müşteri kabul ettiği belirlenen 5 restorandaki 100 kişiye 312 bin 720 lira ceza verildi.
Gaziantep ve Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden toplam 605 kişiye para cezası kesildi.
KARANTİNA UYGULAMASI
Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Beşiktepe Mahallesi'nde, bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması ve çok sayıda temaslı kişinin bulunması nedeniyle, Burdur'un Karamanlı ilçesine bağlı Kılavuzlar köyünde de vaka ve temaslılarda artış tespit edilmesi üzerine karantina uygulaması başlatıldı.