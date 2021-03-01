Şanlıurfalı kuyumcuya internetten aşk tuzağı! 95 bin lirasını gasp edildi

Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırmada, M.T.'yi gasp eden çete üyelerini belirledi. Düzenlenen operasyonda, 5 suç kaydı olan Emine K. ile M.T.'nin başına silah dayayan 6 suç kaydı olan Mehmet O. (25), Ş.M. (17), N.O. (17), H.İ.M. (16) G.D. (17), Muhammed K. (23) ve para transferi yapılan Tarık K. (20) gözaltına alındı. Aramalarda, gasp edilen 640 TL ve olayda kullanılan kuru sıkı tabanca ele geçirildi.