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Şanlıurfalı kuyumcuya internetten aşk tuzağı! 95 bin lirasını gasp edildi

’da yaşamını sürdüren ve kuyumculuk yapan 41 yaşındaki M.T. isimli şahıs sosyal medyada ’da yaşayan . isimli kadınla tanıştı. Emine K. ile görüşmeye İstanbul’a gelen adam tuzağa düştü ve 3 kişi tarafından 95 bin lirası gasp edildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.03.2021 Güncelleme Tarihi: 01.03.2021
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Şanlıurfalı kuyumcuya internetten aşk tuzağı! 95 bin lirasını gasp edildi

'da kuyumculuk yapan M.T. (41) sosyal medyada, 'de yaşayan . (33) ile tanıştı. İnternet üzerinden sohbet eden ikili, İstanbul'da buluşmaya karar verdi. M.T., 21 Şubat'ta İstanbul'a gelir gelmez Emine K.'nin Sultanbeyli'deki evine gitti.

M.T., 01.45 sıralarında eve girdiği sırada, kapıda 3 kişi belirdi. Bir kişi elindeki silahı M.T.'nin başına dayadı. Diğer ikisi darp etmeye başladı. M.T.'nin içerisinde banka kartları olan cüzdanını ve cebinde bulunan 1500 TL'yi alan gaspçılar kaçtı. Dışarı çıkan M.T., banka hesaplarını kontrol ettiğinde 93 bin 500 TL'sinin başka birinin hesabına aktarıldığını gördü. Hemen polisi arayarak yardım istedi.

ekipleri, yaptıkları araştırmada, M.T.'yi gasp eden çete üyelerini belirledi. Düzenlenen operasyonda, 5 suç kaydı olan Emine K. ile M.T.'nin başına silah dayayan 6 suç kaydı olan . (25), Ş.M. (17), N.O. (17), H.İ.M. (16) G.D. (17), . (23) ve para transferi yapılan . (20) gözaltına alındı. Aramalarda, gasp edilen 640 TL ve olayda kullanılan kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınanlardan yaşı küçük olan 4 kişi 'ne teslim edilirken, diğer 4 kişi sorgulanmak üzere 'ne götürüldü.

Hürriyet'in haberine göre; tekstil işçisi oldukları belirtilen ve sorguya alınan çete üyelerinin cep telefonlarında, başka mağdur kişilere ait işkence ve müstehcen görüntüler bulundu.

Polis, mağdur 5 kişiye ulaşarak ifadelerini aldı. Diğer mağdurların bulunması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan Emine K., Ş.M., N.O., H.İ.M., Mehmet O., G.D. tutuklanarak cezaeevine gönderilirken, 2 kişi adli kontrolle serbest kaldı.

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