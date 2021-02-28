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İstanbul'da korkunç kaza! Park halindeki otomobilin üzerine devrildi!

Son dakika haberi... 'da hafriyat kamyonu park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Kamyon sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken otomobilde hasar meydana geldi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.02.2021
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İstanbul'da korkunç kaza! Park halindeki otomobilin üzerine devrildi!

Kaza, Hicret Mahallesi'nde meydana geldi. Hafriyat kamyonu, inşaat alanına hafriyat dökerken park halinde bulunan otomobilin üzerine devrildi.

Hafriyat kamyonu sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken otomobil hasar gördü.

Devrilen kamyon vinçler yardımıyla kaldırıldı.

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