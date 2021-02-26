Video izlediği için kocası tarafından dövüldü

"ÖLMEYİ Mİ BEKLEYEYİM?"

Eşinin ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmasına tepki gösteren genç kadın, "Bu adam şu an serbest. İfade verip dışarı çıktı. Beni bu hale getirip, bu kadar şey yaşatıp şu an kendisinin dışarıda olması inanın ayrı üzücü. Hem şiddet görüyorsunuz hem de kendisi hiçbir ceza almıyor. Kendisinin cezasını çekmesini istiyorum. Şu anda ne benim ne ailemin can güvenliği yok. Kendisi dışarıda gezebiliyorsa ben hiç şikayetçi olmayayım. Ölmeyi mi bekleyeyim? Aracılar yoluyla şikayetimi de geri almamı istiyor. Şikayetimi asla geri almayacağım. Uzaklaştırma kararını da aldırdım" diye konuştu.