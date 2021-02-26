Eşi Erdal Köse'nin çevresi tarafından çok sevilen ve saygı duyulan biri olduğunu söyleyen Mediha Köse ise İbili ailesinin kızı P.A.'nın, kocasına iftira attığını öne sürdü. P.A.'nın sürekli olarak ailesiyle ve kendi kocasıyla sorunlar yaşadığı süreçte ona yardımcı olduklarını ancak bir olayda yardım edemedikleri için eşine kin güttüğünü belirten Köse, "O günden sonra eşime iftira atarak 'Bana seni seviyorum dedi' diye konuşmuş. Ailesi de buna inanmış. Eşime sürekli tehditlerde bulunuyorlardı. Eşimi öldüren adamın oğlu benim oğluma 'babanı öldüreceğim' diye mesaj attı. Geçmişte bundan dolayı şikayetçi de olduk. Kocamın o kıza ilgisi yoktu. Bu bir yalandı" ifadelerini kullandı.