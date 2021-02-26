Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca düzenlenen iddianamede Zeynep Kurt ile sanık Hüseyin Kurt'un evli ve 2 çocukları olduğu ve Aykut Demirtuğ'un Zeynep Kurt ile aynı mahallede ikamet ettiği belirtildi. Suç tarihinden 1 ay kadar önce sanık Hüseyin Kurt'un eşinin telefonundaki Aykut Demirtuğ ile olan mesajlaşmaları gördüğünü iddia ettiği, bu nedenle de aralarında bazı ailevi problemler oluştuğunu söylediği iddianamede yer aldı. Zeynep Kurt'un, eşine Aykut Demirtuğ ile bir ilişkisinin bulunmadığını söylediği, hatta bu olaydan dolayı bir gün intihar edeceğini söyleyerek evden ayrıldığı fakat eşinin kendisini ikna ederek eve dönmesini sağladığı iddianamede ifade edildi.