Bakanlık düğmeye bastı! Otoparkta ve kaldırımda erişim engeline geçit yok





İŞİTME ENGELLİLERE ÖZEL FREKANS

İşitme engeline sahip bir çok bireyin seyahatlerini gerçekleştirmek için dahil oldukları ulaşım türündeki iletişim noktalarında arka plan gürültüleri nedeniyle yapılan açıklama ve bilgilendirmeleri anlayamadığı da tespit edildi. Bunun için bir konuşma aktarma sistemi olan indüksiyon döngü sistemleri ile mikrofona aktarılan konuşmanın işitme cihazlarına ayarlanacağı özel frekanslar tesis edilecek. İndüksiyon döngü sistemi tüm ulaşım türlerinde yaygınlaştırılacak.

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