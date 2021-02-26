Mikrokürecik aşısında geri sayım! Türkiye'de üretildi





Hayvan deneylerinde her şeyden emin olduktan sonra insanlar üzerinde denenecek Faz çalışma dosyası hazırlanacağını kaydeden Özören, "Öncü çalışmalarını yapıyoruz hâlâ, ama iyi gidiyor. Daha sonra aşı uygulama yoluna karar verdiğimizde bu protokolü Faz 1 dosyasına işleyeceğiz. Ardından da insan deneylerinin yapılacağı Faz 1 merkezi ile yani hekimler ve farmakologlarla birlikte ortak çalışma protokolümüz olacak" dedi.