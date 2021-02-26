26 Şubat 2021, Cuma
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Mikrokürecik aşısında geri sayım! Türkiye'de üretildi

Son dakika haberine göre; 'nce yaklaşık 10 aylık çalışma sonucu geliştirilen ve 4 kıtada patenti alınan mikrokürecik aşı taşıma teknolojisi, ilk sınavını aşısıyla verecek.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.02.2021 Güncelleme Tarihi: 26.02.2021
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Mikrokürecik aşısında geri sayım! Türkiye'de üretildi

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Başkanı Prof. Dr. ile ekibinin TÜBİTAK ve 'nın desteğiyle üzerinde çalıştıkları Kovid-19 aşısında, dünyada ilk olan bu teknoloji kullanılacak.

protein mikroküreciklerine dayalı platform aşı teknolojisine göre, yüzey proteini taşıyan ASC zerrecikleri aşıyla vücuda verilecek ve hücreleri tarafından algılanarak, bağışıklık sistemini harekete geçirecek.

MÜCADELEDE ÇIĞIR AÇACAK
Üzerinde çalıştıkları aşının Kovid-19'la mücadelede çığır açacağını belirten Özören, şunları söyledi: "Yeni teknoloji ile yaptığımız aşının tasarımını tamamladık, mikrokürecik üretiyoruz.


proteininin bir parçasını bu zerreciklere yüklüyoruz ve saflaştırma deneylerini yaptık. Mikrokürecik protein platformu olduğu için aşının uygulama yelpazesi daha geniş.

Şimdi, burun içi ya da ağızdan uygulamayı da test edeceğiz hayvanlarda.Bunların hangisinde en iyi sonucu alırsak diğer aşamalara geçeceğiz."



Hayvan deneylerinde her şeyden emin olduktan sonra insanlar üzerinde denenecek Faz çalışma dosyası hazırlanacağını kaydeden Özören, "Öncü çalışmalarını yapıyoruz hâlâ, ama iyi gidiyor. Daha sonra aşı uygulama yoluna karar verdiğimizde bu protokolü dosyasına işleyeceğiz. Ardından da insan deneylerinin yapılacağı Faz 1 merkezi ile yani hekimler ve farmakologlarla birlikte ortak çalışma protokolümüz olacak" dedi.


"Her şey yolunda giderse insanda ilk uygulamaları yaz başı yapmayı düşünüyoruz" diye konuşan Özören, geliştirdikleri aşının mutasyonlara da adapte edilebileceğini söyledi.

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