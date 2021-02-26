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Semiha Peker'in katili kıskıvrak yakalandı: Beni 4 defa yakın arkadaşlarımla aldattı, pişman değilim

cinayetinde flaş gelişme... 'nın ilçesinde, eski sevgilisi Semiha Peker'i (33) pompalı tüfekle vurarak öldürüp, olay yerinden kaçan cinayet şüphelisi Yalçın K. (43), olaydan 2 gün sonra 'da yakalandı. Yalçın K., emniyetten çıkartılırken gazetecilerin 'Neden öldürdünüz?' sorusuna, Semiha Peker'in kendisini 4 defa yakın arkadaşları ile aldattığını, pişman olmadığı söyledi. İşte Manisa'da yaşanan kadın cinayetinin ayrıntıları...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.02.2021
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Semiha Peker'in katili kıskıvrak yakalandı: Beni 4 defa yakın arkadaşlarımla aldattı, pişman değilim

Olay, geçen salı günü saat 07.00 sıralarında 'nde meydana geldi. ilçesinde yaşayan ve ilçesindeki bir tavuk fabrikasında çalışan 1 çocuk annesi , sabah servise bineceği Şehitler Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinin önüne geldi. Peker'in arkadaşlarıyla servisi beklediği sırada hafif ticari araçla gelen Yalçın K., genç kadına pompalı tüfekle 3 el ateş açtı.

Saldırgan, geldiği hafif ticari araçla kaçarken, kanlar içinde yığılan Semiha Peker ise ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yakındaki özel hastaneye kaldırıldı ancak doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri Yalçın K.'yı yakalamak için çalışmalarını sürdürüken Semiha Peker'in daha önce şüpheli hakkında koruma kararı aldırdığı belirlendi.

KULA'DA YAKALANDI

Polis ekipleri, Yalçın K.'nın olaydan sonra önce 'e, ardından da 'ya gittiğini tespit etti. Ekiplerin takibi sonucu, 4 Eylül Caddesi üzerinde barınmak için yer aradığı tespit edilen Yalçın K., yakalanarak gözaltına alındı.

Sağlık raporu için İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden 'ne götürülen Yalçın K., gazetecilerin "Neden öldürdünüz?" sorusuna, eski sevgilisi Semiha Peker'in kendisini 4 defa yakın arkadaşları ile aldattığını öne sürerek pişman olmadığı cevabını verdi. Yalçın K.'nın, Kula'daki işlemlerinin ardından ekiplerine teslim edileceği öğrenildi.

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