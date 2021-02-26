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Adana’da kerestelerin altında can veren kardeşine bakıp gözyaşı döktü

'dan çalıştığı atölyenin önündeki kerestelerin üzerine düşmesi sonucu 18 yaşındaki uyruklu yaşamını yitirdi. Olay yerine koşarak gelen ağabeyi Dibo, kardeşinin yüzüne son kez bakıp hüngür hüngür ağladı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 26.02.2021 Güncelleme Tarihi: 26.02.2021
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Adana’da kerestelerin altında can veren kardeşine bakıp gözyaşı döktü

'de yaşayan Emir ile ağabeyi Dibo, çalışmak için bir süre önce 'ye geldi. , yaklaşık bir hafta önce 'ndeki kereste atölyesinde çalışmaya başladı.

Bugün saat 13.00 sıralarında Emir Dibo, atölye önüne istiflenen keresteleri birbirine bağlayan plastik halatı kesti.

Onlarca kereste Emir Dibo'nun üzerine düştü. Kerestelerin altında kalan Dibo'yu gören atölye çalışanları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Dibo'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerinin, inceleme yaptığı sırada atölyeye gelen , kardeşini hareketsiz yatarken görünce gözyaşlarına boğuldu.

Emir Dibo'nun yüzüne bakıp sarılan ağabeyi Mustafa Dibo sinir krizi geçirdi. Acılı ağabeyi atölyedeki işçiler teselli etmeye çalıştı.

Yapılan incelemenin ardından Emir Dibo'nun cansız bedeni otopsisi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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