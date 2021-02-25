Türkiye'nin en iyi 10 sokak lezzeti belli oldu! İşte o liste...

TURŞU SUYU: 15. yüzyılda Osmanlı mutfağında önem kazanmaya başlayan turşu, gelenekle iç içe geçmiş bir sokak yemeği. Bu eşsiz lezzet sizi hızlı bir şekilde bağımlı hale getirecek!

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