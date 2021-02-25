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Türkiye'nin en iyi 10 sokak lezzeti belli oldu! İşte o liste...

tarafından seçilen en iyi 10 sokak yemeği açıklandı. Hepimizin yakından bildiği lezzetler uluslararası tanıtım çalışmalarının yürütüldüğü ‘’ internet sayfasında yayınlandı. muhabiri Tülay Ayçicek ise sokağa çıkıp o lezzetleri yerinde görüntüledi.

YAŞAM A Haber
Giriş Tarihi: 25.02.2021
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'nın seçtiği en iyi 10 sokak yemeği listesinde yabancı misafirlere tavsiyeler şöyle:

SİMİT: Bütçe ve vegan dostu. Vapurla Boğaz'ı geçerken martılarla bu lezzeti paylaşabilirsiniz.

BALIK EKMEK: Çok uygun fiyatlı, besleyici, lezzetli ve tadı ağzınızda kalıyor.

KESTANE KEBABI: Kışın başlangıcını müjdeleyen enfes bir sokak keyfi.

TANTUNİ: Tantuni aslen Mersinli ama Türkiye'nin hemen her yerinde bu süper lezzeti bulmak mümkün.

MİDYE DOLMA: Kendinizi sokaktaki bir tezgâhın yanında, elinizdeki midyeye bolca limon sıkarken bulursanız şaşırmayın. Başladıktan sonra duramayabilirsiniz

KUMPİR: Her çeşit patatesi sevenlerden misiniz? Bu lezzeti kaçırmayın.

TAVUKLU PİLAV: Klasik Türk mutfağının eşlikçisi olan sade pilavın üzerine haşlanmış tavuk parçaları şahane.

ÇİĞ KÖFTE: Türkiye sokaklarında unutulmaz bir ziyafet.

BUZLU BADEM: Taze bademler kaynatılır veya sıcak suda haşlanır, ardından soyulur ve buzda servis edilir.

TURŞU SUYU: 15. yüzyılda Osmanlı mutfağında önem kazanmaya başlayan turşu, gelenekle iç içe geçmiş bir sokak yemeği. Bu eşsiz lezzet sizi hızlı bir şekilde bağımlı hale getirecek!

Türkiye'nin en iyi 10 sokak lezzeti belli oldu! İşte o liste... TÜRKİYE'NİN EN İYİ 10 SOKAK LEZZETİ BELLİ OLDU! İŞTE O LİSTE...

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