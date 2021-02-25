25 Şubat 2021, Perşembe
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Terhisini alan asker evine giderken kazada hayatını kaybetti

Erzincan’da vatani görevini yaptıktan sonra terhis alan asker, akrabalarıyla ’ya giderken kaza yaptı. Kazada terhisini yeni alan asker hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 25.02.2021
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Terhisini alan asker evine giderken kazada hayatını kaybetti

Alınan bilgilere göre M.K. idaresindeki 63 AJ 474 otomobil, Siverek-Hilvan arası Cehennem dersi yakınlarında, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu, şarampolde bulunan taşlara çarparak, takla attı. Kazada Ömer Faruk Keser (21) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü M.K ile birlikte C.K. ve Ö.K. yaralandı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Ekipleri, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışma sonucu araçta sıkışan yaralılar, itfaiye tarafından çıkartılarak, Siverek ve Hilvan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinde hayatını kaybeden Ömer Faruk Keser, Cumhuriyet Başsavcılığının incelmesi sonrasında Hilvan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden Ömer Faruk Keser'in Erzincan'da vatani görevini bitirip, memleketi Şanlıurfa'ya gittiği öğrenildi.

Kaza sonrası Siverek-Şanlıurfa karayolu yarım saatliğine kapanırken Jandarma ekiplerinin çalışması sonucu, karayolu tek şeritten ulaşıma açıldı. Kaza yapan aracın çekilmesi sonucu, yol tamamen ulaşıma açıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Siverek ve Hilvan'dan ambulanslar olay yerine sevk edildi.

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