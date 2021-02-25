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Denizli'de restoranda çıkan yangında 3 kişi öldü

Son dakika yaşam haberleri... 'nin ilçesindeki bir restoranda çıkan yangında, 3 kişi yaşamını yitirdi.

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 25.02.2021 Güncelleme Tarihi: 25.02.2021
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Denizli'de restoranda çıkan yangında 3 kişi öldü

Cankurtaran Mahallesi'ndeki Honaz Milli Parkı girişinde bulunan bir restoranda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın sonrasında restoranda 3 kişinin cansız bedeni bulundu.

Jandarma ekiplerinin, olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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