Aspiratöre sıkıştılar! İtfaiye ekipleri kurtardı
Düzce'nin Bahçeşehir bölgesinde havalandırma boşluğundan aspiratöre kadar giren iki Sığırcık kuşu bulunduğu yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak doğaya salındı.
YAŞAM İHA
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Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangınlara mücadelelerin yanında can da kurtarıyor.
Bahçeşehir bölgesinde evinin aspiratöründen kuş sesi geldiğini duyan vatandaş, durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde bölgeye gelen itfaiye ekipleri aspiratör içinde bulunan kuşları kurtardı.