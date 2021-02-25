25 Şubat 2021, Perşembe
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Aspiratöre sıkıştılar! İtfaiye ekipleri kurtardı

'nin bölgesinde havalandırma boşluğundan aspiratöre kadar giren iki bulunduğu yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak doğaya salındı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 25.02.2021
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Aspiratöre sıkıştılar! İtfaiye ekipleri kurtardı

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangınlara mücadelelerin yanında can da kurtarıyor.

Aspiratöre sıkıştılar! İtfaiye ekipleri kurtardı

Bahçeşehir bölgesinde evinin aspiratöründen kuş sesi geldiğini duyan vatandaş, durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde bölgeye gelen itfaiye ekipleri aspiratör içinde bulunan kuşları kurtardı.

Aspiratöre sıkıştılar! İtfaiye ekipleri kurtardı

Daha sonra müfrezeye getirilen kuşlar burada son bakımlarının yapılmasının ardından doğaya salındı.

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