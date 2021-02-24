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İstanbul'da can pazarı! Küçük çocuk battaniyeye atılarak kurtarıldı

Son dakika haberine göre... 'de 5 katlı binada çıkan yangında can pazarı yaşandı. Apartmanda mahsur kalan küçük çocuk, yerde açılan battaniyeye atılarak kurtarıldı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 24.02.2021 Güncelleme Tarihi: 24.02.2021
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'nde 5 katlı binanın 3. katında yangın çıktı. Dairelerde oturanlar mahsur kaldı.

Dairede mahsur kalan küçük çocuk, yerde açılan battaniyeye atılarak kurtarıldı.

İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden de olmak üzere çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, bir yandan yangına müdahale ederken bir yandan da üst katlarda mahsur kalanları kurtardı.

Yangın kısa sürede söndürülürken, dumandan etkilenenlere müdahalede bulunuldu.

Olay anında çekilen bir kare

İstanbul'da can pazarı! Küçük çocuk battaniyeye atılarak kurtarıld�� İSTANBUL'DA CAN PAZARI! KÜÇÜK ÇOCUK BATTANİYEYE ATILARAK KURTARILDI

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