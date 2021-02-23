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Yeşilırmak Nehri'nde erkek cesedi bulundu

’nın ilçesinde bulunan kenarında bir erkek cesedi bulundu.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 23.02.2021 Güncelleme Tarihi: 23.02.2021
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Taşova'da Amasya-Erzincan karayolu üzerinde bulunan Boraboy Kavşağı Kale Çevriği mevkiinde Yeşilırmak nehrinde vatandaşlar suda hareketsiz şekilde yatan bir kişiyi gördü.

Durumun güvenlik güçlerine bildirmesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Güvenlik güçleri tarafından sudan çıkarılan cesedin kime ait olduğu henüz tespit edilmedi. Bulunan ceset ilk incelemenin yapılması için Taşova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Morgta yapılan ilk inceleme sonucunda bulunan erkek cesedi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Bulunan cesedin kim olduğu ve ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından belli olacağı kaydedilirken olayla ilgili Taşova Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlatıldı.

Yeşilırmak Nehrinde erkek cesedi bulundu YEŞİLIRMAK NEHRİ'NDE ERKEK CESEDİ BULUNDU

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