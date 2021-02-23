Düğün konvoyunda akılalmaz kaza! Ölümden döndü

Olay, geçtiğimiz 11 Şubat'ta saat 12.30 sıralarında Bayrampaşa'da meydana geldi. Sokaktan geçen düğün konvoyunda yer alan bir motosikletli, tek teker şov yapmak istedi. Motosikletin önünü kaldıran sürücü, o anda kontrolü kaybederek hızla gelin arabasına ve park halindeki bir araca çarptı. Kazada gelin ve damat neye uğradığını şaşırırken, motosiklet sürücüsü hafif yaralandı. Kazayı gören esnaf yardıma koşarak sürücüyü yerden kaldırdı. Hafif yaralı sürücü tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.