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Son dakika: İstanbul’da genç sevgililerin inanılmaz tuzağı! Kız arkadaşına mesaj attırıp borcu alan arkadaşını vurdu

Son dakika haberine göre… ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Kendisine borcu arkadaşına ulaşamayınca kız arkadaşına sosyal medyadan mesaj attırıp tuzağa düşürdü. Arkadaşını silahla vurduktan sonra arabasını yıkatıp silahları arsaya gömdü. İşte son dakika haberinin gelişmeleri…

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 22.02.2021 Güncelleme Tarihi: 22.02.2021
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Son dakika: İstanbul’da genç sevgililerin inanılmaz tuzağı! Kız arkadaşına mesaj attırıp borcu alan arkadaşını vurdu

Olay, 12 Şubat Cuma günü 09.00 sıralarında 'un Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.B. kendisine borcu olan A.P.'ye ulaşamaması üzerine kız arkadaşı E.D.'ye sahte sosyal medya hesabı üzerinden mesaj attırdı.

Mesajlara karşılık veren A.P., E.D. ile buluşmak istedi. Amaçlarına ulaşan çift, buluşma saatinde A.P.'nin kaldığı sitenin önüne otomobil ile geldi. Otomobilde saklanan C.B., A.P. arabaya biner binmez yanında getirdiği tabancıyı doğrulttu. Araba içinde başlayan kavgada C.B., kendisine borcu olan A.P.'ye ateş etti. Bu sırada araya girmeye çalışan E.D. ile tuzağa düşen A.P. kurşunların hedefi oldu.

Silahlı saldırgan, yaralı A.P.'yi araçtan atıp, olay yerinden uzaklaştı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Yaralı ise olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayın şokunu atlatamayan genç kız, bir sağlık merkezine sığındı. C.B., bir oto yıkama işletmesine giderek arabasındaki kan izlerini yıkatmaya çalıştı.



Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptığı çalışmalar sonucunda arabanın yerini tespit ederek, oto yıkamaya baskın düzenledi. C.B.'yi gözaltına alındı.



Gözaltına alınan saldırgan olayı itiraf ederek, 2 tabancayı arsaya gömdüğünü söyledi. Gözaltına alınan E.D. ile C.B. adliyeye sevk edildi. A.P.'nin silahla yaralanıp, otomobilden atıldığı anlar ise çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına yansıdı.

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