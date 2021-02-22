Son dakika: İstanbul’da genç sevgililerin inanılmaz tuzağı! Kız arkadaşına mesaj attırıp borcu alan arkadaşını vurdu
Son dakika haberine göre… Esenyurt ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Kendisine borcu arkadaşına ulaşamayınca kız arkadaşına sosyal medyadan mesaj attırıp tuzağa düşürdü. Arkadaşını silahla vurduktan sonra arabasını yıkatıp silahları arsaya gömdü. İşte son dakika haberinin gelişmeleri…
Mesajlara karşılık veren A.P., E.D. ile buluşmak istedi. Amaçlarına ulaşan çift, buluşma saatinde A.P.'nin kaldığı sitenin önüne otomobil ile geldi. Otomobilde saklanan C.B., A.P. arabaya biner binmez yanında getirdiği tabancıyı doğrulttu. Araba içinde başlayan kavgada C.B., kendisine borcu olan A.P.'ye ateş etti. Bu sırada araya girmeye çalışan E.D. ile tuzağa düşen A.P. kurşunların hedefi oldu.
Silahlı saldırgan, yaralı A.P.'yi araçtan atıp, olay yerinden uzaklaştı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Yaralı ise olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Olayın şokunu atlatamayan genç kız, bir sağlık merkezine sığındı. C.B., bir oto yıkama işletmesine giderek arabasındaki kan izlerini yıkatmaya çalıştı.
Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptığı çalışmalar sonucunda arabanın yerini tespit ederek, oto yıkamaya baskın düzenledi. C.B.'yi gözaltına alındı.