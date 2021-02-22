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İstanbul'da cani koca boşanma aşamasında olduğu eşinin kafasına dambıl ile vurarak öldürdü

ilçesi Çamlık Mahallesi Meşe Sokak üzerinde bulunan bir sitede isimli cani koca, boşanma aşamasında olduğu eşinin kafasına dambılla vurarak öldürdü. Erol Yenisu, cinayetin ardından polis merkezine giderek teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. 'nun cenazesi 'na kaldırıldı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 22.02.2021 Güncelleme Tarihi: 22.02.2021
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İstanbul'da cani koca boşanma aşamasında olduğu eşinin kafasına dambıl ile vurarak öldürdü

İddiaya göre 5 katlı bir binanın giriş katında oturan 3 çocuk sahibi ve boşanma aşamasındaydı.

Bugün saat 10.00 sıralarında ikili arasında çıkan tartışmanın ardından Erol Yenisu, evde bulunan dambıl ile Hanife Yenisu'nun kafasına vurarak öldürdü.

Ardından polis merkezine giderek teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.

Hanife Yenisu'nun cenazesi 'na kaldırıldı.

Yenisu çifti arasında şiddetli geçimsizlik yaşandığı, çiftin daha önce boşanmak istediği ama bir süre sonra barışarak boşanmaktan vazgeçtikleri ortaya çıktı.

Çiftin son olarak yakın zamanda yine kavga ettiği ve mahkeme tarafından Erol Yenisu için uzaklaştırma kararı verildiği fakat çiftin birlikte yaşamaya devam ettiği öğrenildi.

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