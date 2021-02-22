İstanbul'da cani koca boşanma aşamasında olduğu eşinin kafasına dambıl ile vurarak öldürdü
Pendik ilçesi Çamlık Mahallesi Meşe Sokak üzerinde bulunan bir sitede Erol Yenisu isimli cani koca, boşanma aşamasında olduğu eşinin kafasına dambılla vurarak öldürdü. Erol Yenisu, cinayetin ardından polis merkezine giderek teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Hanife Yenisu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
YAŞAM DHA
İddiaya göre 5 katlı bir binanın giriş katında oturan 3 çocuk sahibi Erol Yenisu ve Hanife Yenisu boşanma aşamasındaydı.
Bugün saat 10.00 sıralarında ikili arasında çıkan tartışmanın ardından Erol Yenisu, evde bulunan dambıl ile Hanife Yenisu'nun kafasına vurarak öldürdü.
Ardından polis merkezine giderek teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.
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Hanife Yenisu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Yenisu çifti arasında şiddetli geçimsizlik yaşandığı, çiftin daha önce boşanmak istediği ama bir süre sonra barışarak boşanmaktan vazgeçtikleri ortaya çıktı.