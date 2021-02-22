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Sakarya'da kuryelerin elektrikli bisikletlerini çalan hırsızlar yakalandı

ilçesinde online yemek, alışveriş firmaları ile kargo şirketlerinde çalışan kuryelerin kullandığı elektrikli bisikletleri çalan 2 şüpheli yakalandı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 22.02.2021
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Sakarya'da kuryelerin elektrikli bisikletlerini çalan hırsızlar yakalandı

ilçesinde online yemek, alışveriş firmaları ile kargo şirketlerinde görevli kuryelerin kullandığı elektrikli bisikletler çalındı.

Polis, kuryelerin siparişleri bıraktığı sırada 6 elektrikli bisikleti çalanları yakalamak için güvenlik kameralarını incelerken, ilçesinde evlerini tespit etti.

Eve yapılan operasyonda E.Ö. (33) ile Y.Ö. (28) yakalandı. Evde yapılan aramada 3 elektrikli motosiklet ele geçirildi. E.Ö.'nün hırsızlık suçundan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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