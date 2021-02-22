Sakarya'da kuryelerin elektrikli bisikletlerini çalan hırsızlar yakalandı

Eve yapılan operasyonda E.Ö. (33) ile Y.Ö. (28) yakalandı. Evde yapılan aramada 3 elektrikli motosiklet ele geçirildi. E.Ö.'nün hırsızlık suçundan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN