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İstanbul’da manav süsü verilmiş kahvehaneye baskın! 36 kişiye ceza kesildi

'de dışarıya kasalarla meyve ve sebze konularak manav süsü verilmiş kahvehaneye yapılan baskında 36 kişiye 124 bin 884 lira idari para cezası kesildi.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 22.02.2021 Güncelleme Tarihi: 22.02.2021
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İstanbul’da manav süsü verilmiş kahvehaneye baskın! 36 kişiye ceza kesildi

Sanayi Mahallesi'ndeki bir kahvehanede oyun oynandığı ihbarını alan polis harekete geçti. Polis ekipleri girişte manav olarak görünen kahvehaneye baskın yaptı.

Masalarda oturan çok sayıda kişi sokağa çıkma kısıtlamasını deldiği, maske takmadığı ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı tespit edildi.

Bunun üzerine 36 kişiye " Muhalefet" suçundan toplamda 124 bin 884 lira idari para cezası kesildi. Kahvehane sahibi . hakkında da adli işlem başlatıldı.

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