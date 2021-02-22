22 Şubat 2021, Pazartesi
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Denizli'de korona kumarı: 25 kişiye 112.000 TL ceza kesildi

Son dakika haberi... 'nin ilçesinde polis ekiplerinin, bir iş merkezinde bulunan ve kumarhaneye çevrilen ofise düzenledikleri baskında, koronavirüs tedbirlerine uymayan ve kumar oynadıkları belirlenen 25 kişiye, toplam 112 bin lira para cezası kesildi.

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Giriş Tarihi: 22.02.2021
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Denizli'de korona kumarı: 25 kişiye 112.000 TL ceza kesildi

İş merkezinin asansörünün üçüncü kata kadar çıktığı, kumar oynandığı tespit edilen ofisin bulunduğu beşinci kata ise yaya olarak çıkılabildiği dikkat çekti.

Denizli'de korona kumarı: 25 kişiye 112.000 TL ceza kesildi

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Topraklık Mahallesi Halk Caddesi'nde bulunan 6 katlı bir iş merkezinin beşinci katındaki ofiste kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Denizli'de korona kumarı: 25 kişiye 112.000 TL ceza kesildi

Adrese baskın yapan ekipler, 2'si kadın 25 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Ofiste yapılan aramada 5 kumar masası, çok sayıda oyun kağıdı, bin 200 lira para ile hesap kayıtlarının tutulduğu kağıtlar ele geçirildi.

Denizli'de korona kumarı: 25 kişiye 112.000 TL ceza kesildi

Ofis, zabıta ekipleri tarafından mühürlenirken, 25 kişiye yasağa rağmen kumar oynadıkları ve sosyal mesafe kurullarına uymadıkları gerekçesiyle toplam 112 bin lira para cezası kesildi.

Denizli'de korona kumarı: 25 kişiye 112.000 TL ceza kesildi

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede iş merkezinin asansörünün üçüncü kata kadar çıktığı, kumar oynandığı tespit edilen ofisin bulunduğu beşinci kata ise yaya olarak çıkılabildiği belirlendi.

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