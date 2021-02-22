22 Şubat 2021, Pazartesi
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Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Sıcaklıklar artıyor | 22 Şubat 2021 hava durumu

22 Şubat 2021 Pazartesi günü için tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. kıyıları, 'nun doğusu ile 'nın batı kıyılarının yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte ve iç bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Vatandaşların internette aradığı 'da hava nasıl olacak? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı? 'da hava nasıl olacak? Ankara'ya kar ne zaman yağacak? 'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 22 Şubat 2021 Pazartesi hava durumu tahminleri...

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Giriş Tarihi: 22.02.2021
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Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Sıcaklıklar artıyor | 22 Şubat 2021 hava durumu

tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. kıyıları, 'nun doğusu ile 'nın batı kıyılarının yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte ve iç bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu 'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

ÇIĞ UYARISI: 'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ZİRAİ DON UYARISI: Zirai faaliyetlerin devam ettiği Marmara'nın kuzeyi, Karadeniz kıyıları ve kıyı kesimlerinde hafif, iç kesimlerinde orta yer yer kuvvetli zirai don riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 12°C

Az bulutlu

İSTANBUL °C, 10°C

Az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 10°C

Az bulutlu

KOCAELİ °C, 13°C

Az bulutlu

EGE

Az bulutlu, Güney kıyılarının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 6°C

Az bulutlu

DENİZLİ °C, 16°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 15°C

Az bulutlu

MANİSA °C, 15°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu, Antalya'nın batı kıyılarının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte Göller yöresinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 17°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 17°C

Az bulutlu, batı kıyıları yer yer parçalı bulutlu

HATAY °C, 14°C

Az bulutlu

ISPARTA °C, 13°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 8°C

Az bulutlu

ÇANKIRI °C, 7°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 10°C

Az bulutlu

KONYA °C, 8°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 7°C

Az bulutlu

DÜZCE °C, 13°C

Az bulutlu

KASTAMONU °C, 6°C

Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 9°C

Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 11°C

Az bulutlu

RİZE °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 11°C

Az bulutlu

TRABZON °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZİNCAN °C, 6°C

Az bulutlu

ERZURUM °C, -2°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, -3°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 1°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 11°C

Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 11°C

Az bulutlu

SİİRT °C, 8°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 13°C

Az bulutlu

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