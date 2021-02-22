22 Şubat 2021, Pazartesi
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Koca şiddetine dayanamayan kadın Türkiye'ye sığındı

'da bir ile tanışıp 'de evlenen P.G., 'a yerleşti. 4 çocukları olan çift, Türk kocanın şiddeti nedeniyle boşandı. Boşanmaya rağmen eşinin şiddetinden kurtulamayan kadın 4 çocuğunu alarak yeniden Muğla'ya geldi. Kentte zor günler geçiren kadına bölge halkı ve el uzattı.

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 22.02.2021 Güncelleme Tarihi: 22.02.2021
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Koca şiddetine dayanamayan kadın Türkiye'ye sığındı

asıllı P.G, 15 yıl evvel turist rehberi olarak geldiği 'de hayatının aşkını bulduğunu sandı. bir erkekle 'ye dönen P.G. adlı kadın evlenerek 4 de çocuk yaptı. 'da yaşayan çiftin ilk yılları mutlu geçse de aradan geçen zaman içerisinde Türk koca, 4 çocuğunun annesi şiddet uygulamaya başladı.

İNGİLTERE'DE KALAMADI!

Kız çocuklarına da yansıyan şiddetin önünü alamayan kadın boşandı. Boşanmanın ardından da eski eşinin şiddet ve tehditleri sürünce P.G. çareyi İngiltere'den kaçmakta buldu. Ancak kendi devletinden koruma ve destek göremedi.

'nin şefkat elinin her daim açık olduğunu bilen P.G. 2'si erkek 2'si kız 4 çocuğuyla birlikte Muğla'nın ilçesine geldi. Maddi sıkıntılar yaşayan kadını ekipleri fark etti. Hemen harekete geçen Kızılay , aileye destek sağladı.


KIZILAY HIZIR GİBİ YETİŞTİ

Yaşları 6 ila 14 arasında değişen 4 çocuk ve anneleri için gıda ve giysi yardımında bulunan Kızılay, çocuklara kıyafet, tablet, kitap ve defter ihtiyaçları konusunda desteğini sürdüreceğini açıkladı.

Kızılay'ın Başhekimi Dr. Şadi Ballı ile irtibata geçmesi üzerine; anne ve çocuklar, sağlık kontrolünden geçirilerek gereken tedavilerine başlanıldı.

TÜRK VATANDAŞI OLACAKLAR

Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız'ın da ilgilendiği ailenin Türk vatandaşlığına alınması için de çalışma başlatıldığı öğrenildi.

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