Koca şiddetine dayanamayan kadın Türkiye'ye sığındı

İNGİLTERE'DE KALAMADI!

Kız çocuklarına da yansıyan şiddetin önünü alamayan kadın boşandı. Boşanmanın ardından da eski eşinin şiddet ve tehditleri sürünce P.G. çareyi İngiltere'den kaçmakta buldu. Ancak kendi devletinden koruma ve destek göremedi.

Türkiye'nin şefkat elinin her daim açık olduğunu bilen P.G. 2'si erkek 2'si kız 4 çocuğuyla birlikte Muğla'nın Milas ilçesine geldi. Maddi sıkıntılar yaşayan kadını Kızılay ekipleri fark etti. Hemen harekete geçen Kızılay Menteşe Şubesi, aileye destek sağladı.