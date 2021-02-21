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Sakarya'da akraba ziyaretinin bedeli ağır oldu! 33 kişi 7 evde koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

Çakır Sokak’ta yaşanan akraba ziyareti sonrası 14 kişinin testleri pozitif çıktı. Yaşanan olay sonrası 33 kişinin yaşadığı 7 ev karantina altına alındı. Polis ekipleri karantinaya alınan sokağı güvenlik şeridi çekerek kapattı.

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Giriş Tarihi: 21.02.2021 Güncelleme Tarihi: 21.02.2021
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Sakarya'da akraba ziyaretinin bedeli ağır oldu! 33 kişi 7 evde koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

'nın ilçesinde, testleri pozitif çıkan 14 kişi ile temaslısı 33 kişinin yaşadığı 7 ev karantinaya alındı.

Çakır Sokak'ta iddiaya göre akraba ziyareti sonrasında 14 kişinin koronavirüs testleri pozitif çıktı.

Akrabalıkları bulunan aynı sokakta yaşayan 33 kişinin yaşadığı 7 ev karantina altına alındı. Polis ekipleri karantinaya alınan sokağa güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.


Mahalle Muhtarı Erkan Çakmak, "Yaklaşık 33 vatandaşımız 7 gün boyunca evlerinde karantinada kalacaklar. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca, sokağımızda görülen artışından dolayı böyle bir karar alındı. Sokağımızda gereken tedbirler alındı. 14 vatandaşımızda pozitif vaka görüldü ama genel durumlarında herhangi bir sıkıntı yok.

Koronavirüs hastalığının yayılması sokak komşuluğundan kaynaklı olabilir, çalıştıkları yerlerden kaynaklı olabilir. Şu anda kesin bir şey söylemek mümkün değil" dedi.

Sakarya Valisi , sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada , , ve Geyve ilçelerinde toplam 12 evin karantina altına alındığını duyurdu. Vali Kaldırım yaptığı paylaşımda, "Maalesef salgın tekrar artış eğiliminde. En büyük neden ziyaretler ve ev içi buluşmalar. Adapazarı, Arifiye, Erenler ve Geyve'de 12 evi karantinaya aldık. Tedbirlere uymayıp bir araya gelenlere idari para cezası uyguluyoruz. Tedbirleri titizlikle uygulamaya devam edeceğiz." dedi.

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