Köpeği kurtarmak isteyen çocuğa araba çarptı! Sürücü bırakıp kaçtı

Haramidere TEM Bağlantı yolunda 8 yaşındaki Kerim Doğan, köpeğin yola çıktığını görmesi üzerine yola fırladı. Bu sırada yolda seyir halinde olan bir sürücü, çocuğa çarparak olay yerinden kaçtı.

Çocuğun hareketsiz halde yerde yattığını gören vatandaşlar polis ve ambulans ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulans ekipleri çocuğu hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Kerim Doğan yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

"KÖPEĞİ KURTARMAK İÇİN YOLA FIRLADI"



Feci kazaya tanık olan 8 yaşındaki Kerim Doğan'ın kuzeni gözyaşları içinde olay anını anlattı. Çim alanda oyun oynadıklarını kaydeden yaralı çocuğun kuzeni, "Köpek yola fırlayınca Kerim yola fırladı. O da peşinden koştu. Yoldan geçen bir araba da çarparak kaçtı" dedi.

KAÇAN SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Çocuğa çarpıp kaçan sürücü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.