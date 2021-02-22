Kartal’da yıkılan binanın enkazından 19 saat sonra çıkarılan 7 yaşındaki Azra ayağa kalktı

Oturdukları apartman çöktüğü gün iki oğlunun ve kendisinin dışarıda olduğunu söyleyen baba Fethi Ahmet Tekgöz şunları söyledi:

"Kızımın bacağında aksaklık kaldı. Fizik tedavisi devam ediyor Çok zor ameliyatlar geçirdi. 15 yaşına kadar tedavi görecek. Ameliyatlı bacağı diğer bacağı gibi büyümediği için ilerleyen yıllarda platin takılacak. Eklemlerini iyi hareket ettiremiyor. Ama ayağa kalkması, yürümesi bile bizi mutlu ediyor."

Hiç okula gidemeyen küçük Azra "Okumak istiyorum. Balerin olup çocuklara bale öğreteceğim" dedi.