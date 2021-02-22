Yurda kaçak yolla sokmak istediler! Sınırda yakalandı

Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Orhan Kalay, maymunların durumunun iyi olduğunu belirterek, "Habur Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'nce Habur Sınır Kapısı'nda bir araç içinde bulunan ve el konulan 4 örümcek maymununu, bize haber verilmesinden sonra teslim aldık.