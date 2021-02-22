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Yurda kaçak yolla sokmak istediler! Sınırda yakalandı

'ta Habur Sınır Kapısı'nda, otomobilde yapılan aramada 4 örümcek maymunu ele geçirildi. Maymunlar, koruma altına alınırken, otomobilin sahibi S.T.'ye para cezası kesildi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 22.02.2021 Güncelleme Tarihi: 22.02.2021
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Yurda kaçak yolla sokmak istediler! Sınırda yakalandı

ilçesinde bulunan Habur Sınır Kapısı'ndaki denetimlerde, otomobilde yapılan aramada, yasa dışı yollarla ülkeye sokulmak istenen 4 örümcek maymunu ele geçirildi.

Otomobilin sahibi S.T. hakkında yasal işlem yapılarak, para cezası kesilirken, maymunlar da Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'ne teslim edildi.

Maymunlar, Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesi'nde tedaviye alındı.

Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Orhan Kalay, maymunların durumunun iyi olduğunu belirterek, "Habur Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'nce Habur Sınır Kapısı'nda bir araç içinde bulunan ve el konulan 4 örümcek maymununu, bize haber verilmesinden sonra teslim aldık.

Bakımlarını üstleniyoruz, yemeklerini veriyoruz.

Ardından 'teki hayvanat bahçesine teslim edeceğiz" dedi.

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