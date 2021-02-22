22 Şubat 2021, Pazartesi
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İstanbul’da şehir magandaları İETT otobüsünün önünü kesip küfür ettiler

ilçesinde önceki gün akşam saatlerinde 2 kişi Bakırköy D-100 yan yolda ilerleyen otobüsünün önünü otomobille kesti. Küfür eden şehir magandaları görüntülediklerini anlayınca da araçlarının plakasını sökerek küfürler yağdırıp olay yerinden kaçtılar.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.02.2021 Güncelleme Tarihi: 22.02.2021
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İddiaya göre, - seferini yapan şoförü , son seferini yaptığı sırada bir otomobil sürücüsü tarafından yolda sıkıştırıldı.

Uzun bir süre yolda korna çalarak İETT şoförünü taciz eden kişi ardından otobüsün önünü kesti.

İETT şoförü Murat Filiz, hemen cep telefonu kamerasını açarak bu magandaların görüntülerini çekmeye başladı.

Bunu gören magandalar önce otomobilin plakasını yerinden söktü ardından şoförüne kapıları açmasını istedi.

İETT şoförü içinde yolcu bulunan otobüsün kapıları açmayarak olası bir kavganın yaşanmasını engelledi.

Otomobilin sürücüsü ve arkadaşı küfürler yağdırıp uzaklaştı. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

İstanbul’da şehir magandaları İETT otobüsünün önünü kesip küfür ettiler İSTANBUL’DA ŞEHİR MAGANDALARI İETT OTOBÜSÜNÜN ÖNÜNÜ KESİP KÜFÜR ETTİLER
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