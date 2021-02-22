Büyük bir korku yaşadığı görülen genç kız, yabancı uyruklu bir kişinin boğazına bıçak dayayarak kendisini kaçırmaya çalıştığını söyledi. Saldırgandan şikayetçi olan genç kız ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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