Son dakika: Koronavirüsten sonra bir salgın şoku daha! Rusya'dan sonra İran da çıktı
Son dakika haberine göre… Tüm dünyayı esir alan koronavirüste mutasyon paniği yaşanırken yeni bir virüs salgını patlak verdi. Cezayir’in ardından Rusya’da insana bulaşan kuş gribine rastlandığını açıkladı. Ülkenin güneyinde bir kanatlı hayvan çiftliğinde çalışan 7 işçide kuş gribinin tespit edildiğini duyurdu. Bu kişiler izole edildi. Diğer yandan İran'ın Kum eyaletinden edinilen son dakika bilgisine göre kuş gribi nedeniyle 1 milyon tavuk ile hayvanat bahçesinde bulunan 671 kuşun itlaf edildiği duyuruldu.
Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi Başkanı Anna Popova, ülkede "A (H5N8)" kuş gribinin ilk kez insana bulaştığını tespit ettiklerini bildirdi. Popova, "Kuş gribinin, ülkenin güneyindeki bir tavuk çiftliğinin 7 çalışanında Vektör Araştırma Merkezi'nin bilim insanlarınca tespit edildi. Bu çiftlikte, Aralık 2020'de kuş gribi salgını yaşandı. Bu, dünyada ilk kez tespit edilen vakadır" ifadelerini kullandı.
Rusya'da geçtiğimiz Aralık ayında ilk kez insanlara bulaşan kuş gribinin tespit edildiği duyurulurken, Dünya Sağlık Örgütü'nün bilgilendirildiği belirtildi.
Dünya genelinde korona virüs salgını ile mücadele devam ederken, Rusya'da kuş gribi endişesi patlak verdi. Üstelik dün alınan bilgiler kuş gribi virüsünün paniğe sevk ettiği tek ülkenin Rusya olmadığını da gösterdi.
Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova bugün yaptığı açıklamada, ülkenin güneyinde bir kanatlı hayvan çiftliğinde çalışan 7 işçide kuş gribinin tespit edildiğini duyurdu.
Geçtiğimiz Aralık ayında Vektor Araştırma Merkezi uzmanları tarafından kuş gribinin bir alt türü olan A (H5N8) vakası görülen 7 kişinin izole edildiğini ifade eden Popova, "Vektor Araştırma Merkezi uzmanları geçtiğimiz Aralık ayında Rusya'nın güneyindeki bir kanatlı hayvan çiftliğinde çalışan 7 kişide kuş gribinin bir alt türünü tespit etti. Bu kişiler izole edildi.
Bu bahsettiğim 7 kişi bugün iyi durumda. Klinik seyirleri de çok hafifti. Aynı zamanda bilim adamlarımız bu virüsün insan vücudundaki tepkilerini inceleyebildiler. Bu kişiler beklenenden daha kısa sürede hastalığı atlattılar." dedi.
Anna Popova görülen vakalardan sonra Dünya Sağlık Örgütü'ne bilgi aktarıldığını ifade ederek, "Dünyanın insanlarda görülen ilk influenza A vakası (H5N8) ile ilgili veriler Dünya Sağlık Örgütü'ne gönderildi. Bu sonuçlar birkaç gün içerisinde test sonuçlarından emin olunmasıyla birlikte hemen gönderildi" dedi.
Popova ayrıca, Vektor Araştırma Merkezi uzmanları virüsün gen dizilimini, influenza virüslerinin ve korona virüsün genomik verilerine açık erişim sağlayan küresel bir bilim girişimi olan GISAID sistemine aktardığını ifade etti.
Diğer yandan İran'ın Kum eyaletinden edinilen son dakika bilgisine göre kuş gribi nedeniyle 1 milyon tavuk ile hayvanat bahçesinde bulunan 671 kuşun itlaf edildiği duyuruldu.
"Baharnews" haber sitesine göre, Kum Eyaleti Veterinerlik Genel Müdürü Muhammed Mehdi Refii, Kuş Gribiyle Mücadele Komisyon toplantısında yaptığı açıklamada, kayıt dışı kümes hayvanı satıcılarının takibe alındığını belirtti. Halkı pazardan ve seyyar satıcılardan kümes hayvanı satın almamaları konusunda uyaran Refii, "Kuş gribi nedeniyle Kum'daki çiftliklerde bulunan 10 milyon tavuktan bir milyonu ve Kum Kuş Hayvanat Bahçesindeki 671 kuş itlaf edildi." dedi.
Kum'da 6 hektar kapalı alanda kurulan ve Kasım 2020'de açılan kuş hayvanat bahçesinde 100'den fazla kuş çeşidinin bulunduğu belirtiliyor.
Dünya Hayvan Sağlığı Örgütünün (OIE), Cezayir'in kuzeydoğusundaki bir çiftlikte kuş gribine rastlandığını duyurmasının ardından, ülkede sağlık alanında olağanüstü hal (OHAL) kararı alındı. Cezayir Tarım Bakanı Abdulhamid Hamdani, basın mensuplarına yaptığı açıklamada,"Bu virüsün kaynağı göçmen kuşlar ve durum böyle devam ettiği sürece, acil durum beklentisiyle tüm bölgeleri alarma geçirdik." dedi.
Hamdani, virüsün ortaya çıktığı Ayn Fakrun bölgesinin kontrol altına alındığını ve durumu izlemek için bir birim oluşturulduğunu kaydetti. Paris merkezli OIE'nin sitesinde yer alan açıklamada, Cezayir Tarım Bakanlığından ulaşan rapora göre, Um el-Bevaki'ye bağlı Ayn Fakrun bölgesindeki bir kümes hayvanı çiftliğinde yüksek patojen türü olan "H5N8" kuş gribi virüs bölgesinin ortaya çıktığı duyurulmuştu.