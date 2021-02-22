Son dakika: Koronavirüsten sonra bir salgın şoku daha! Rusya'dan sonra İran da çıktı

Geçtiğimiz Aralık ayında Vektor Araştırma Merkezi uzmanları tarafından kuş gribinin bir alt türü olan A (H5N8) vakası görülen 7 kişinin izole edildiğini ifade eden Popova, "Vektor Araştırma Merkezi uzmanları geçtiğimiz Aralık ayında Rusya'nın güneyindeki bir kanatlı hayvan çiftliğinde çalışan 7 kişide kuş gribinin bir alt türünü tespit etti. Bu kişiler izole edildi.