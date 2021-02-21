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Semra Aysal'ın katilinin fotoğrafları ortaya çıktı! Cinayetten sonra şehir şehir gezip tatil yapmış

'dan 'nın ilçesine tatil bahanesiyle götürdüğü 7 aylık hamile eşi 'ı (32) 400 bin liralık ferdi kaza sigortasının parasını alabilmek için Kelebekler Vadisi'nde kayalıklardan atarak öldürdüğü ortaya çıkan 'ın (40) tutuklanmadan önce, 2.5 sene boyunca şehir şehir gezdiği ortaya çıktı.

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 21.02.2021 Güncelleme Tarihi: 21.02.2021
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Semra Aysal'ın katilinin fotoğrafları ortaya çıktı! Cinayetten sonra şehir şehir gezip tatil yapmış

Karısının üzerine çektiği 119 bin liralık krediyi tatillerde acımadan yiyen Aysal'ın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarda mutluluğu yüzünden okunuyor. Aysal'ın 'ın başkenti 'te günlüğü bin 326 lira olan lüks Hilton otelinde konakladığı ve gününü gün ettiği anlar fotoğraf karelerine yansıdı.

'da yaşayan 7 aylık hamile olan muhasebeci , 18 Haziran 2018'de eşi ile birlikte tatile gittiği kelebekler Vadisi'nin üstündeki kayalıklardan, 300 metrelik uçuruma düşerek ölmüştü. Hakan Aysal eşinin fotoğraf çektirirken düştüğünü iddia etmişti.

Ancak Hakan Aysal'ın hamile eşini kayalıklardan aşağıya atarak öldürdüğü ortaya çıktı. Eşi Semra Aysal'ı 400 bin liralık ferdi kaza sigortasının parasını alabilmek için öldürdüğü ortaya çıkan Aysal 21 Kasım 2020'de tutuklanmış ve hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

KATİL TATİLDE

Hakan Aysal eşinin ölümünün üzerinden iki ay geçtikten sonra turuna başladı. İlk olarak 'ın gözde tatil beldesi 'na giden Aysal, 23 Ağustos 2018'de sahilinde gece balık tutarken paylaştığı fotoğrafta gülümserken son derece mutlu görünüyor.

29 Ağustos'ta Kuşadası'ndan 'e geçen Aysal kentin simgelerinden 'nda fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. 13 Eylül'e kadar İzmir'de tatil yapan Aysal, buradan 'e geçti. Ölüdeniz'de oteldeyken neşesinin yerinde olduğu görünen Aysal, tatili biter bitmez soluğu yeniden İzmir'de aldı.

ÖZBEKİSTAN'DA LÜKS OTELDE KONAKLADI

Aysal'ın 26 Ocak 2019'da eşini öldürdüğü Fethiye ile ilgili bir manzara fotoğrafı paylaşarak, "Bir zamanlar cennetim olan bir yer artık benim için güneşe sahip değil" diye yorum yapması dikkat çekti. Hakan Aysal havaların ısınmasıyla Türkiye turuna kaldığı yerden devam etti.

19 Nisan 2019'da 'ya giden Aysal, 19 Mayıs 2019'da Ankara'yı gezdi. 22 Mayıs'ta Kocaeli, 6 Haziran'da Bolu ve 18 Ağustos'ta Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e gitti. Özbekistan'ın en lüks otellerinden biri olan Taşkent'teki Hilton otelinde kalan Aysal, parayı hiç acımadan harcadı.

Aysal, günlüğü 1326 lira olan otelin balkonundan arka plandaki şehir manzarasıyla selfie çekmeyi de ihmal etmedi. Aysal, 1 Kasım 2019'da Alanya, 3 Kasım 2019'da Isparta ve Afyonkarahisar tatillerinden sonra sırasıyla 3 Ocak 2020'de Çankırı, 31 Ocak 2020'de Sakarya.

Daha sonra 2 Şubat 2020'de Ankara, 17 Haziran'da Akyaka, 19 Haziran'da Ören, 20 Haziran'da Fethiye, 21 Haziran'da Antalya Kaş, 12 Temmuz'da Yalova ve 31 Temmuz'da Abant'a gitti. Aysal tatillerden fırsat buldukça da İstanbul'daki perde dikim atölyesinde çalışmayı ihmal etmedi.

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