Semra Aysal'ın katilinin fotoğrafları ortaya çıktı! Cinayetten sonra şehir şehir gezip tatil yapmış

19 Nisan 2019'da Bursa'ya giden Aysal, 19 Mayıs 2019'da Ankara'yı gezdi. 22 Mayıs'ta Kocaeli, 6 Haziran'da Bolu ve 18 Ağustos'ta Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e gitti. Özbekistan'ın en lüks otellerinden biri olan Taşkent'teki Hilton otelinde kalan Aysal, parayı hiç acımadan harcadı.

Aysal, günlüğü 1326 lira olan otelin balkonundan arka plandaki şehir manzarasıyla selfie çekmeyi de ihmal etmedi. Aysal, 1 Kasım 2019'da Alanya, 3 Kasım 2019'da Isparta ve Afyonkarahisar tatillerinden sonra sırasıyla 3 Ocak 2020'de Çankırı, 31 Ocak 2020'de Sakarya.